Motores Toyota domina primeiras seis horas em Le Mans Por

Partindo da ‘pole position’ o Toyota TS050 Hybrid # 7 dominou as primeiras seis horas de prova nas 24 Horas de Le Mans, com turnos muito consistentes por parte de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez.

A tripla foi seguida como uma ‘sombra’ pelo ‘irmão’ TS050 Hybrid # 8, onde Sebastien Buemi, Fernando Alonso e Kamui Kobayashi não tiveram grandes problemas afastado-se rapidamente dos LMP1 não híbridos.

Não obstante alguns incidentes, que provocaram algumas situações de bandeiras amarelas locais, e também duas entradas do ‘safety car’, a vantagem dos dois protótipos da Toyota só foi aumentando ao longo das primeiras horas, situando-se numa diferença de uma volta ao final da sexta hora de prova.

Já a discussão pelo terceiro posto e primeiro dos LMP1 não híbridos foi renhida, com o Rebellion # 3 a liderar a perseguição aos dois primeiros, seguido de perto pelos rivais RB1 da SMP Racing. Foi assim enquanto Gustavo Menezes esteve ao volante, mas depois, já com Thomas Laurent isso alterou-se, pois duas saídas de pista fizeram com os dois protótipos da formação franco-russa passassem para as terceira e quarta posições.

Esta entrada do ‘safety car’ permitiu – devido ao ciclo de paragens nas boxes – que o Toyota # 8 passasse pela primeira vez para o primeiro posto.

Em LMP2 também houve um domínio da Signatech Alpine, muito por mérito de um rápido Nicolas Lapierre, que os seus companheiros de equipa, Pierre Thiriet e André Negrão. Mais atrás colocou-se o Oreca # 26 da G-Drive e o Oreca # 38 da Jackie Chan DC Racing, numa categoria onde outro Oreca, da RLR Motorsport, provocou uma situação de ‘safety car’ depois de um despiste em Tetre Rouge.

Já Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa começaram a prova em posições muito recuadas, mas foram ganhando lugares com turnos muito consistentes, chegando ao final da sexta hora na quinta posição da categoria.

EM GTE Pro a batalha foi cerrada, com a Aston Martin a comandar no começo da corrida, mas depois o Vantage # 95 – que largou na ‘pole’ – a não conseguir segurar a liderança face a um ataque ‘fulminante’ de Antonio Garcia, a colocar o Corvette # 63 no comando.

A marca norte-americana perderia o concurso do seu segundo C7 R depois de Marcel Fassler colidir com o Porsche 911 RSR # 88 – que tinha garantido a ‘pole’ da categoria GTE AM.

Mas a liderança da Corvette não duraria até ao final da sexta hora, pois seria depois a Porsche a conseguir ascender ao comando dos GTE Pro com o 911 # 92, diante do Ferrari # 51 e do C7 R # 63, numa categoria onde António Félix da Costa parece fora de qualquer luta. O atraso do BMW M8 GTE # 82 foi-se acumulando com o português a terminar a tarde no 13º posto.

Em GTE AM Pedro Lamy teve ainda menos sorte, ao ser afetado por problemas na direção assistida do Aston Martin Vantage # 98, que lhe custou várias voltas nas boxes. Isso fez com que a equipa caísse para último da classe, que o português e os seus companheiros têm procurado mitigar.