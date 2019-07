Motores Toyota domina o primeiro dia de Prólogo do ‘Mundial’ de Resistência Por

José Maria Lopez rubricou a melhor volta do primeiro dia do Prólogo do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) que teve como ‘palco’ o Circuito da Catalunha em Barcelona.

Aos comandos de um atualizado Toyota TS050 Hybrid # 7 o argentino rubricou a marca de 1m29,991s, apesar de uma melhoria de tempo efetuada por Sebastien Buemi, no Toyota # 8.

O suíço, campeão do Mundo em título, rodou em 1m30,258s, ficando assim a 0,267s do tempo conseguido por Lopez, mas ficou bem à frente dos dois Rebellion R18, que foram os melhores dos LMP1 privados, sendo o # 3, tripulado por Gustavo Menezes, o mais rápido dos dois, mas a 1,612s da melhor marca do dia.

Apenas um dos dois Ginetta G60-LT P1 AER do Team LNT foi hoje para a pista, devido a um problema burocrático. E no protótipo # 6 Stéphane Sarrazin realizou somente 15 voltas ao traçado catalão, sendo que o francês é um dos oito pilotos escalados pela equipa britânica para participar no teste.

Já em LMP2 a United Autosports estreou o seu novo Oreca 07 Gibson, o # 22, e Paul di Resta foi mesmo o mais rápido no final da sessão, com 1m33,344s. Filipe Albuquerque também vai participa nos trabalhos, e certamente estará muito contente com o desempenho do piloto escocês, já que é um claro indicativo da competitividade do protótipo que vem tomar o lugar do Ligier JSP217 utilizado pela equipa até agora.

Em GTE Pro o mais veloz foi Alessandro Pierguidi, que foi seis décimas mais rápido do que o outro Ferrari 488 GTE da AF Corse, enquanto que em GTE AM o mais veloz foi o Porsche 911 RSR # 57 da Project One.