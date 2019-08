Motores Toyota ditam o ritmo em Silverstone e Albuquerque a referência nos LMP2 Por

Como se esperava a Toyota foi a melhor no primeiro dia de treinos da prova inaugural do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019-2020, que este fim de semana tem lugar em Silverstone.

Aos comandos do TS050 Hybrid # 7 Mike Conway estaleceu o melhor tempo do dia na segunda sessão de treinos livres para a corrida de 4 Horas que se disputa no domingo, com uma volta em 1m36,847s.

O piloto britânico bateu por oito décimas Kazuki Nakajima, aos comandos do Toyota # 8, euquanto que a Rebellion Racing, que tinha sido a mais rápida no treino matinal – 1m38,860s – se teve de contentar com os terceiro e quarto tempos, com Gustavo Menezes a ficar a cerca de um segundo do tempo conseguido por Conway

Já os dois Ginetta G60 LTP1 AER do Team LNT ficaram logo atrás a quase três segundos das marcas conseguidas pelos Toyota.

Filipe Albuquerque pode estar satisfeito com o andamento do Oreca 07 # 22 da United Autosports, já que estabeleceu o melhor tempo de LMP2 com uma volta em 1m43,006s na sessão da manhã. Depois o seu companheiro de equipa Paul Di Resta confirmou bom essa referência ao rodar em 1m43,509s.

O piloto português deixou a concorrência mais próxima, o Oreca # 33 da Highclass Racing – de Yamashita, Patterson e Fjordbach – a 21 centésimas de segundo, enquanto a terceira melhor marca dos LMP2 foi para o protótipo da Racing for Holland, a quase duas décimas.

Quanto a António Félix da Costa, que divide o Oreca da JOTA Sport # 38 com Anthony Davison e Roberto Gonzalez, quedou-se pelo sexto registo a quase 1,4s do tempo conseguido por Filipe Albuquerque.

Em GTE AM a prinazia vai para o Ferrari 488 # 51 da AF Corse, tripulado por James Calado, a ser o mais veloz, na frente do Porsche 911 # 91 de Richard Lietz e o Ferrari 488 # 71 de Alessandro Pier Guidi.