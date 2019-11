Motores Toyota anuncia Sebastien Ogier como reforço para 2020 Por

A Toyota anunciou a contratação do ex-campeão do Mundo Sebastien Ogier para a sua equipa no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano.

É a ‘resposta’ de Tommi Makinen à Hyundai, depois da marca coreana ter garantido os serviços do campeão do Mundo Ott Tanak.

Ogier tinha manifestado a sua intenção de não continuar na Citroën, levando a marca francesa a deixar o WRC, pelo que Makinen viu a oportunidade certa para contratar o piloto de Gap, que aceitou a proposta motivado pela perspetiva de guiar o Yaris WRC, o carro que dera o título a Tanak.

Ao mesmo tempo que anunciou Sebastien Ogier, a Toyota também deu a conhecer a sua restante equipa, que irá contar com Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Este um jovem prodígio, que se notabilizou este ano em WRC2, a segunda categoria do Campeonato do Mundo.

Ogier, que testou o Yaris WRC em 2026 antes de se decidir por competir pela M-Sport Ford, disse estar entusiasmado com a esta mudança, e expressou a sua esperança de ganhar um título mundial por um terceiro construtor diferente.

“Estou muito entusiasmado por me juntar a esta equipa. É outro grande e novo desafio para mim, e estou ansioso por ele. Já tínhamos falado no final de 2016, e apesar de não ter acontecido nessa altura agora estou muito contente por começar a trabalhar numa marca tão icónica como é a Toyota, bem com com um ídolo da minha infância, Tommi Makinen”, afirmou Sebastien Ogier.

O francês diz que “o plano é conseguir algum sucesso juntos e tentar ganhar novamente o campeonato do Mundo”, sendo que o seu contrato com a Toyota é válido para a temporada de 2020, enquanto o de Elfyn Evans é de dois anos.

Tommi Makinen está radiante com os novos nomes na sua equipa: “Estou muito contente com a formação de pilotos que conseguimos reunir para a próxima época. Acredito que nos dá um grande equilíbrio na equipa já que visamos mais títulos no próximo ano e no futuro”.

“Sei quanto forte é Sebastien, e estamos ansiosos por trabalhar com ele e com Julien (Ingrassia, o navegador). Sermos capazes de atrair um piloto com os seu palmarés diz muito sobre o que conseguimos com esta equipa num espaço de tempo tão curto”, refere o finlandês.

Sobre Evans Makinen diz que se trata de um piloto que já observa “há algum tempo”, e sublinha: “Vimos que pode ter a rapidez para ganhar em quase todos terrenos, mas também pode ser muito inteligente quando precisa de marcar pontos”.