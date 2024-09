Nas Notícias Touradas: Público em queda e Portugal nunca teve tão poucos eventos Por

Em 2023, o público das touradas volta a diminuir. Ao mesmo tempo, registou-se o número mais baixo de sempre de eventos em Portugal, excluindo os anos da pandemia.

Os dados referentes à temporada tauromáquica de 2023 foram divulgados nesta semana, pelo Instituto Nacional de Estatística.

Assim, os eventos tauromáquicos tiveram 239.388 espectadores, em Portugal Continental, e 18.993 na Região Autónoma dos Açores, onde a tauromaquia tem regulamentação própria.

Ou seja, as touradas perderam 18,4% do público em Portugal continental, o que indicia que estão a desaparecer no nosso país.

Foto: Depositphotos

Mesmo somando o público dos Açores, o decréscimo do público é de 12%. Estes dados contrariam as informações de entidades a favor destes eventos, que dão conta de um alegado aumento de aficionados em Portugal.

Touradas em Portugal: Estatísticas por ano

Os dados de público nas touradas de 2023 são os mais baixos de sempre registados pelo INE nos últimos 15 anos. E apesar do INE não ter contabilizado os dados da tauromaquia entre 2011 e 2017).

Veja o público em touradas segundo dados do INE

Foto: Plataforma Basta de Touradas

Recorde-se, ao mesmo tempo, que na temporada passada também foi registado o número mais baixo de sempre de eventos realizadas em Portugal (166). Ou seja, muito longe das 372 realizadas em 2002.

Veja as touradas realizadas por ano em Portugal.

Foto: Plataforma Basta de Touradas

Estes dados mostram um evidente declínio das tauromaquia no nosso país, numa altura em que se debate a realização de um referendo nacional sobre esta atividade polémica, violenta e que viola regras de bem-estar animal.

E note-se que mesmo em anos de pandemia, ocorreram eventos tauromáquicos, o que gerou, na altura, críticas da Plataforma Basta de Touradas.

Plataforma alerta investimentos das autarquias

Por outro lado, a plataforma salienta que “os números só não são mais baixos porque algumas autarquias aumentaram significativamente o investimento na compra de bilhetes, que oferecem ao público aficionado”.

Ao mesmo tempo, de acordo com aquela fonte, “a autarquia de Santarém, por exemplo, aumentou em mais de 40% o investimento em bilhetes para touradas em 2024, gastando 64.798 € na aquisição de ingressos para 3 touradas”.

Em 2023 tinha gasto 46.125 euros. Desde 2019, a Câmara de Santarém já gastou 201.163 euros na compra de bilhetes para as eventos realizados na praça de touros da Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

Nesse sentido, “os fundos públicos são o balão de oxigénio que garante a manutenção da atividade tauromáquica em Portugal, sem o qual, as touradas já tinham desaparecido”.

Sondagens recentes indicam que uma considerável maioria da população portuguesa defende o fim dos eventos tauromáquicos.