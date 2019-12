Tóquio2020: Organização antecipa início das provas de triatlo devido ao calor

As provas de triatlo – masculina e feminina e de estafetas mistas – dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser antecipadas em uma hora, para minimizar o efeito do calor, anunciou hoje a organização.

As competições individuais masculina e feminina, que se disputam em 27 e 28 de julho, no Parque de Odaiba, na Baía de Tóquio, foram antecipadas para as 06:30 (menos nove horas em Lisboa), enquanto as estafetas mistas decorrem em 01 de agosto, às 07:30.

O Comité Olímpico Internacional (COI) alterou também a hora do concurso completo equestre, antecipando o início para as 07:30.

Na quarta-feira, o organismo olímpico confirmou que as maratonas masculina e a feminina irão decorrer na cidade de Saporo, no norte do Japão, nos dois últimos dias do evento.

A reunião do Comité Executivo do COI certificou que a maratona masculina será realizada em 08 de agosto e a feminina no dia seguinte (09), com ambas as provas a terem início no parque Odori de Saporo, às 07:00.

O organismo justificou a transferência das maratonas de Tóquio para Saporo, a 800 quilómetros de distância, com o calor excessivo que é esperado nessa altura na capital japonesa e o impacto que terá na saúde dos atletas.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se de 24 de julho a 09 de agosto de 2020.