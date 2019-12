Tóquio2020: Guiné-Bissau com esperanças de estar nos Jogos Olímpicos em três modalidades

A Guiné-Bissau “espera e está a trabalhar” para participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com atletas do judo, luta e atletismo, disse hoje à agência Lusa o secretário-geral do Comité Olímpico guineense.

Eugénio Lopes afirmou que está em marcha um “plano estratégico para possibilitar a qualificação direta” dos atletas das três modalidades que se encontram em treinos em centros de alto rendimento em Portugal e Marrocos.

Só se não conseguirem a qualificação direta, através dos mínimos exigidos por cada modalidade, é que a Guiné-Bissau admite participar através de convites por quotas continentais, assinalou ainda Eugénio Lopes.

Os atletas Taciana Baldé e Diogo Lacerda, ambos judocas, e Jéssica Inchudé, do lançamento e peso, que competem por clubes portugueses, “constituem as grandes esperanças” do país, observou o secretário-geral do Comité Olímpico guineense.

Em Marrocos, estão também dois atletas guineenses, no centro de alto rendimento, com bolsas da solidariedade olímpica, onde treinam e procuram mínimos exigidos para que possam estar nos jogos de Tóquio, referiu ainda Eugénio Lopes.

Eugénio Lopes exorta o Governo a comparticipar nos treinos e nas competições dos atletas que evoluem fora da Guiné-Bissau, lembrando que aqueles poderão ser “bons embaixadores do país se forem aos Jogos”.

O responsável do Comité Olímpico guineense destacou ainda que a meta fixada “é estar ao mesmo nível ou melhor” do que a última participação nos jogos do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2016, em que a Guiné-Bissau, pela primeira vez, esteve representada por três atletas qualificadas diretamente: Taciana Baldé, do judo, Augusto Midana e Blopasse, ambos de luta olímpica.

O velocista Holder da Silva e a lançadora Jéssica Inchude estiveram no Rio, mas a convite da organização.

A Guiné-Bissau participou, por convite, pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, em 2004, em Atenas na Grécia, com o lutador Talata Balde, tendo estado, a partir daí, sempre representado, mas ainda não alcançou qualquer medalha.