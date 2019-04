Motores Toque condiciona Henrique Chaves na segunda corrida do GT Open Por

Depois do excelente segundo lugar conseguido no sábado, Henrique Chaves não conseguiu repetir o resultado na corrida do International GT Open disputada hoje em Paul Ricard.

O piloto português que dividiu o McLaren 720S GT3 # 59 da Teo Martin Motorsport com Martin Kodric, até começou o dia de forma positiva, ao rubricar o terceiro tempo na qualificação deste domingo. O que lhe criava expetativas de um pódio para a corrida da tarde.

Chaves arrancou bem, mantendo sua posição de partida, mas pouco depois sofreu um toque de um adversário, fazendo um pião de 180 graus. Todo o pelotão conseguiu evitar o McLaren branco e azul com exceção do outro carro da Teo Martin Motorsport, que colidiu com o 720S GT3 # 59.

Apesar do tremendo azar o piloto de Torres Vedras não ‘baixou os braços’, e assim que a prova foi retomada começou a recuperar posições, com boas ultrapassagens, entregando o carro a Martin Kodric no 10º posto. Aesar do handicap (tempo de paragem obrigatório) de dez segundos, o croata prosseguiu a ascensão da equipa cruzando a meta no sétimo lugar.

“O início não foi o que esperávamos, mas as corridas são assim e os arranques são propícios a incidentes. Apesar do atraso e de alguns danos no carro, conseguimos recuperar e exibir um bom andamento, o que nos levou até ao sétimo lugar final. O Martin realizou, também, um bom turno e a equipa esteve bem, tínhamos potencial para muito mais, mas acaba por ser um bom resultado”, sublinhou Henrique Chaves.

O piloto de 22 anos deixa França na terceira posição do campeonato, a sete dos líderes, pelo que o balanço que faz do fim de semana é, ainda assim, bom: “Foi uma estreia muito positiva no International GT Open. Mostrámos andamento ao longo de todo o fim-de-semana”.

“Estivemos na luta pela vitória na corrida de ontem e hoje fiz uma volta muito boa na qualificação, que foi muito importante para me dar confiança, uma vez que tudo é novo para mim. Estamos no terceiro lugar do campeonato e vamos para a próxima corrida sem handicap, o que acaba por ser um aspecto positivo”, acrescenta Henrique Chaves, que tem o próximo compromisso no GT Open agendado para 25 e 26 de maio em Hockenheim.