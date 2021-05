Nas Notícias Tony Carreira e Fernanda em entrevista à SIC falam da Associação Sara Carreira que vai apoiar jovens desfavorecidos Por

Associação Sara Carreira vai ajudar jovens e crianças desfavorecidos, com idades entre os 12 e os 21 anos. Tony Carreira e Fernanda avançam com este projeto para honrar a memória da filha e eternizar uma das caraterísticas de Sara: a generosidade.

Tony Carreira e a mulher, Fernanda Antunes, deram a primeira entrevista desde que a filha, Sara Carreira, morreu num acidente de viação, na A3. Os pais falaram pela primeira vez, à SIC, para anunciar a criação da Associação Sara Carreira, que tem também o objetivo de honrar a memória da filha.

“A Sara sempre teve o coração nas mãos, para ajudar, para ser solidária. Passou a ser uma missão, a minha, a da Fernanda e a dos miúdos, que é honrar a memória da Sara. E que as pessoas a recordem como ela era: uma pessoa com uma bondade extrema. E aqui estamos, para ajudar pessoas desfavorecidas”, refere Tony Carreira.

A Associação Sara Carreira tem como objetivo ajudar jovens a garantir um futuro profissional, através de uma bolsa de estudo. As candidaturas decorrem até 31 de julho e abrirá as portas do mercado a 21 jovens, com idade até 21 anos. E este número não foi escolhido ao acaso: era a idade de Sara Carreira quando partiu.

O objetivo é “ajudar jovens que tenham talento” e “poder fazer alguma coisa bonita em nome da Sara”, dizem os filhos de Tony Carreira, David e Mickael.

Diversas figuras públicas, como Cristiano Ronaldo, Manuel Luís Goucha, Fernando Mendes, Júlia Pinheiro, Catarina Furtado, entre outros, associaram-se a esta missão de Tony Carreira e Fernanda, em nome da filha. E o cantor faz questão de deixar o seu agradecimento.

“Quero agradecer a todas as figuras públicas que se associaram a esta causa e passaram a ser os padrinhos da mesma. Todos eles se disponibilizaram”, assinala Tony Carreira.

Mas o músico não esquece os diversos anónimos, bem como os amigos, sem os quais este projeto “não teria sido possível”.

“Não poderíamos fazer nada sem eles, particularmente num momento em que estamos completamente de rastos. Aproveito para agradecer a toda a gente, a todos os portugueses, a todos. Espero que Portugal inteiro abrace esta causa que é muito bonita”, diz Tony Carreira.

As candidaturas estão abertas no site da Associação Sara Carreira, onde os interessados – crianças e jovens com idades entre os 12 e os 21 anos – podem tentar garantir mais uma oportunidade para o futuro. Em agosto, serão conhecidos os vencedores.

“Cabe-me tentar ser a mãe destes miúdos e tentar fazer o lugar da minha filha, porque tenho a certeza de que ela iria fazer isto”, diz Fernanda.