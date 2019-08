Tondela e Portimonense encerram ronda à procura da primeira vitória

Tondela e Portimonense procuram hoje a primeira vitória na Liga portuguesa de futebol, no jogo que encerra a segunda jornada, com início marcado para as 20:15 no Estádio João Cardoso, em Tondela.

A equipa anfitriã, esta época treinada pelo espanhol Natxo González, vem de um empate na jornada inaugural, em casa do Vitória de Setúbal, enquanto o Portimonense, que mantém Folha no comando técnico, também empatou na estreia, diante do Belenenses.

Para a visita a Tondela, onde o Portimonense perdeu na época passada (3-2) e empatou na anterior (2-2), Folha não vai poder contar com o médio Paulinho, lesionado.

A equipa que eventualmente vencer este encontro iguala Sporting e Boavista, que ocupam o terceiro lugar, com quatro pontos, menos dois do que Benfica e Famalicão.

A segunda jornada ‘deu’ vitórias no sábado a Benfica e FC Porto, com as ‘águias’ a vencerem no Jamor o Belenenses SAD (2-0) e os ‘dragões’ a golearem em casa o Vitória de Setúbal (4-0), antes de os dois emblemas se defrontarem no próximo sábado no Estádio da Luz.

No domingo, o Sporting derrotou em casa o Sporting de Braga, por 2-1, e conseguiu a primeira vitória da temporada, impondo aos ‘arsenalistas’ o primeiro desaire em jogos oficiais.

Programa da segunda jornada:

– Sexta-feira, 16 ago:

Famalicão – Rio Ave, 1-0.

– Sábado, 17 ago:

Moreirense – Gil Vicente, 3-0.

Belenenses SAD – Benfica, 0-2.

FC Porto – Vitória de Setúbal, 4-0.

– Domingo, 18 ago:

Paços de Ferreira – Santa Clara, 0-1.

Desportivo das Aves – Marítimo, 3-1.

Vitória de Guimarães – Boavista, 1-1

Sporting – Sporting de Braga, 2-1

– Segunda-feira, 19 ago:

Tondela – Portimonense, 20:15