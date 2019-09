Tondela desperdiça dois penáltis e empata com Santa Clara

Tondela e Santa Clara empataram hoje 0-0, num jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os anfitriões tondelenses desperdiçaram duas grandes penalidades e jogaram mais de uma hora em inferioridade numérica.

O guarda-redes do Santa Clara Marco Pereira defendeu os castigos máximos apontados pelos brasileiros Richard e Denilson, aos 24 e 78 minutos, respetivamente, segurando o ‘nulo’ no encontro em que o defesa marroquino do Tondela Moufi foi expulso, com cartão vermelho direto, aos 25.

Com este empate, Tondela e Santa Clara permanecem ambos com cinco pontos, nas oitava e nona posições, respetivamente.