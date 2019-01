Motores Tommi Makinen acredita que a Toyota encontrou o seu rumo no WRC Por

A dias do arranque na nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), Tommi Makinen diz que a equipa que lidera está agora mais ciente do caminho a seguir.

O antigo Campeão do Mundo refere que desde que a marca japonesa regressou ao WRC a equipa atravessou várias fases no desenvolvimento do Yaris WRC, mas que isso já estará ultrapassado para este ano.

“Desde que começamos este projeto houve vários pontos em que nos questionamos. Isso aconteceu no início de 2017 e também diversas vezes no ano passado. Este ano será mais fácil, porque sabemos que caminho a seguir”, garante Tommi Makinen.

O finlandês sabe como difícil é competir ao mais alto nível no Campeonato do Mundo, e que os vários desaires se podem gerir e encontrar sempre uma motivação: “A equipa sabe o que significa trabalhar a cada dia e isso não vai mudar. O desenvolvimento é constante, por isso não há qualquer possibilidade de ‘dormirmos’ sobre qualquer sucesso que tenhamos”.

Makinen garante que o Toyota Yaris WRC não sofreu nenhuma alteração maior relativamente à época passada, mas que foram dados diversos passos para o tornar ainda mais competitivo para a época que está prestes a iniciar-se.

“A maioria das coisas que queremos introduzir proximamente não irá ocorrer antes do Rali do México. Isso tem a ver com a homologação da transmissão. Em Monte Carlo e na Suécia o nosso carro será por isso muito semelhante ao que correu na Austrália no ano passado”, frisa o responsável pela Toyota Gazoo Racing WRC.

Tommi Makinen justifica as atualizações mínimas pelo facto do Yaris WRC ser “ainda jovem”, e acrescenta: “Temos várias possibilidades e opções em termos de ‘set-up’, de modo a torná-lo mais rápido, sejam quais forem as condições. Essa é a chave do desenvolvimento. Nunca parar de melhorar o equilíbrio e o comportamento do carro”.