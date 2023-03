Nas Notícias Tomar banho após as refeições provoca congestão? É mito ou verdade? Por

O banho após as refeições há anos que alimenta teorias sobre a congestão. Quantas crianças já, insistentemente, questionaram os pais em dias de praia ou piscina, por exemplo, se podem ir à água e recebem ordens para esperarem até que passem entre 2 a 3 horas após a ingestão de alimentos?

Assim, a dúvida permanece. Tomar banho após as refeições provoca congestão? É mito ou verdade? São as explicações que procuramos agora.

Existe a crença de que entrar na água ou tomar um banho provoca congestão a seguir a uma refeição. E essa ideia está presente na mente de muita gente. Mas será que existem reais motivos confirmados pela ciência?

É perigoso entrar na água após as refeições?

Geralmente, os especialistas tendem a explicar que é necessário separar duas situações: o banho de mar ou numa piscina com um duche.

É que nas duas primeiras situações as pessoas obrigam o corpo a um exercício físico extra, enquanto que no duche isso não acontece. Você não nada, por exemplo, durante o duche.

É tudo uma questão de fluxo sanguíneo. Quando são terminadas as refeições, o sangue concentra-se no estômago e dá prioridade à digestão. Ora, se você vai praticar atividade física seja ela moderada ou mais intensa após as refeições, os músculos vão precisar também de sangue para dar energia.

Assim, a irrigação do sangue pode levar a quebras de tensão, vómitos, tonturas ou até a uma perda de consciência rápida, medicamente conhecida por síncope. Morrer de congestão é, pois, um mito.

As pessoas podem, contudo, ter problemas devido a um choque térmico (diferença de temperatura rápida no corpo em contacto com a água).

Como o organismo tende a ter uma temperatura equilibrada, se existir uma diferença repentina, a digestão pode ser perturbada, pois o fluxo de sangue que estava concentrado no estômago passa a ser direcionado para várias partes do corpo no sentido deste se termorregular.

No fundo, a temperatura (não confundir com sensação térmica) é a chave de todo o processo. O tempo de duração do banho, seja de mar, de rio ou em casa numa piscina ou banheira, não tem qualquer interferência na digestão, de acordo com Pedro Oliveira e Silva, especialista em medicina geral e familiar, que nos diz que é a temperatura que pode afetar a digestão.

Deste modo, entrar na água ou tomar um banho após as refeições não tem qualquer problema, desde que você não faça movimentos muito intensos.

Quanto tempo se deve esperar para entrar na água após as refeições?

Esta ideia leva, contudo, a uma pergunta muito pertinente que é feita frequentemente. Quanto tempo se deve esperar para entrar na água após as refeições?

Isso depende muito do tipo de alimentos que foram ingeridos. Sabemos que existem comidas mais ‘pesadas’, que custam mais a serem digeridas pelo estômago. É diferente comer uma feijoada à transmontana com tudo aquilo a que ‘se tem direito’ ou uma sandes de atum e depois ir para a praia.

A digestão é um processo moroso. Mas cientificamente não existe qualquer relação de problema associado entre comer e tomar banho.

Os médicos recomendam que se deve aguardar pelo menos uma hora entre a refeição e a ida para a água. No caso do banho, não existem grandes problemas se for em seguida.