Todos querem um ‘kahala’ para assistir a comício de Embaló na segunda volta das presidenciais guineenses

O ‘kahala’, pano utilizado nos rituais islâmicos, era o objeto mais procurado pelos apoiantes de Umaro Sissoco Embaló que se preparavam para assistir a um comício que o candidato à presidência da Guiné-Bissau fará ainda hoje em Bafatá, no leste.

No antigo aeródromo de Bafatá, segunda cidade da Guiné-Bissau, os apoiantes de Umaro Sissoco Embaló procuram por um ‘kahala’ a todo o custo e alguns até perguntam onde se pode comprar aquele pano vermelho e branco.

Trajados de ‘kahala’, Demba Sy e Buba Djau, dois jovens de Bafatá, estavam sentados debaixo de um mangueiro a cozinhar ‘warga’ (chá) à espera da chegada de Umaro Sissoco Embaló ao lugar do comício que se encontra a escassos metros da ‘bancada’ de ambos.

Bancada é a designação que os jovens guineenses dão aos seus locais de convívio onde se discute sobretudo política e futebol.

Nem era preciso perguntar entre Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló quem dos dois merecerá o voto de Demba e Buba. Demba até estava vestido com uma camisa feita do tecido pelo seu amigo alfaiate que apresenta como “mestre em transformar ‘kahala’ em roupa”.

Enquanto Demba e Buba cozinhavam o seu ‘warga’, o local do comício estava a compor-se com pessoas que traziam ‘kahalas’ na cabeça (sobretudo as mulheres em forma de lenço), anciões muçulmanos a volta do pescoço e os jovens rapazes em forma de máscaras.

O ambiente é festivo e colorido. Muitos jovens em motorizadas e em viaturas envergam o símbolo do candidato. Acenam com os ‘kahalas’, outros apoiantes correm de uma ponta à outra do local do comício empunhando-os em forma de bandeira.

A organização do comício distribuiu ‘kahalas’ em Bafatá nas últimas horas, tal era a quantidade daquele pano que eram retirados de embrulhos de plástico no local do comício.

Umaro Sissoco Embaló, o segundo candidato mais votado na primeira volta das presidenciais guineenses, em Bafatá, encontra-se em Cossé, de onde deve seguir para presidir ao comício.