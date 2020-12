Nas Notícias “Todos os procedimentos ao alcance do ministro foram cumpridos”, diz José Luís Carneiro Por

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, defendeu a continuidade do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na sequência da polémica do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

“É um caso que nos envergonha a todos, mas é muito importante não confundir a árvore com a floresta”, pediu o ‘número dois’ socialista, na ‘Casa Comum’, da Renascença.

Questionado se Eduardo Cabrita tem condições para se manter no Governo, José Luís Carneiro salientou que o ministro fez tudo o que podia no âmbito das funções que exerce.

“Temos a lamentar a morte de um cidadão ucraniano e os termos em que ocorreu, mas é importante lembrar que todos os procedimentos ao alcance do ministro foram cumpridas”, explicou.

A demora no desenvolvimento do processo (Ihor Homeniuk morreu a 12 de março) foi explicada com a necessidade de seguir os “procedimentos” adequados.

“O Estado de direito pressupõe procedimentos, nomeadamente relativos à abertura do inquérito, apuramento de responsabilidades e comunicação ao Ministério Público”, reagiu o ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

No entender José Luís Carneiro, a única falha da tutela em todo o processo foi no “apoio à família” da vítima, pois ainda há “procedimentos” em curso.

“Substituir o ministro numa altura em que tem em mãos a reforma dos serviços, detetadas falhas no funcionamento, não solucionaria nenhuma das necessidades imediatas do Estado”, concluiu.