Nas Notícias Todos os milhões que deve conhecer sobre o altar-palco e as Jornadas Mundiais da Juventude Por

O preço que o altar-palco vai custar para a realização das Jornadas Mundiais da Juventude tem dominado as notícias entre críticas aos gastos e a defesa da Igreja e dos promotores, que têm justificado este investimento com a necessidade de criar uma infraestrutura que poderá ser usada no futuro para outras iniciativas na região lisboeta.

As Jornadas Mundiais da Juventude abordam-se em milhões. Os milhões que serão gastos, os milhões que vão visitar Portugal, os milhões de crentes que estão envolvidos no apoio à organização e os milhões de pensamentos que invadem todo e cada um dos portugueses com os números que têm sido apontados.

Por isso, vamos deixar-lhes todos os milhões que deve conhecer não apenas do altar-palco mas também a respeito de toda a organização do evento que, em agosto, vai acolher o Papa Francisco.

A Câmara Municipal de Lisboa estima gastar 35 milhões de euros nas Jornadas Mundiais da Juventude, sendo que a maior fatia será no Parque Tejo-Trancão.

Em estudos e projeto a iniciativa gasta 1,6 milhões de euros, sendo pagos mais de sete milhões de euros no aterro de Beirolas.

Para colocar o espaço em ordem, serão gastos 1,06 milhões em fundações e estruturas e 3,3 em infraestruturas e equipamentos.

Metade da capacidade do altar-palco é para bispos

Existirá também uma ponte pedonal sobre o rio Trancão orçada em sensivelmente 4,2 milhões de euros.

Já o tão falado altar-palco custará 4,24 milhões de euros, com cinco mil metros de área de implantação.

De acordo com documentos a que o Correio da Manhã teve acesso, está previsto um investimento a rondar os 13,5 milhões de euros em equipamentos de som, luz, casas de banho e outros palcos na área lisboeta por onde está prevista a passagem dos jovens que vão visitar a capital portuguesa por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude.

O que tem o altar-palco onde vai estar o Papa Francisco?

O altar-palco terá uma capacidade para acolher 2000 pessoas. Metade deles serão bispos, tendo a capacidade para 300 celebrantes e 200 membros de coro.

O altar-palco está pensado para receber 30 elementos de língua gestual e 90 músicos de orquestra.

A somar a estes terá ainda de existir lugar para elementos do staff de apoio à organização do evento.

O altar-palco terá uma altura de nove metros e terá ainda três plataformas que elevam o palco para que seja visível para os jovens que vão marcar presença nas Jornadas Mundiais da Juventude.

Está ainda prevista a colocação de dois elevadores para serem usados por pessoas com mobilidade reduzida.

Já segundo a RTP, o custo das Jornadas Mundiais da Juventude poderá chegar aos 81 milhões de euros.

Este altar-palco será construído pela Mota-Engil. A Câmara Municipal de Lisboa adjudicou um contrato de forma direta à Mota-Engil por cerca de 4,2 milhões.