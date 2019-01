Todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a previsão de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo (o terceiro mais elevado), devido à previsão de chuva, trovoada e vento forte.

No grupo ocidental (Flores e Corvo) o aviso, relativo a precipitação e trovoada, termina na manhã de hoje, mas nas restantes ilhas prolonga-se até quinta-feira.

Até à meia-noite dos Açores (menos uma hora que em Lisboa), está prevista a ocorrência de precipitação, trovoada e vento forte nas ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial).

Já no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) há um aviso amarelo relativo a precipitação entre as 18:00 de hoje e as 09:00 de quinta-feira.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como consolidar de telhados, portas e janelas, guardar objetos soltos, que possam ser projetados pelo vento, manter os sistemas de drenagem limpos e evitar circular nas estradas sem necessidade.