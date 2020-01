Motociclismo Toby Price vence quinta etapa do ‘Dakar’ e Paulo Gonçalves é décimo Por

Toby Price venceu a competição de motos do 42º Rali Dakar na quinta etapa da prova, onde Paulo Gonçalves foi o 10º mais rápido.

Na tirada que ligou Al-`Ula a Ha`Il, que compreendia uma especial de 353 quilómetros Price bateu Pablo Quintanilla por 1m12s, e com isso o australiano da KTM subiu à segunda posição da classificação geral das duas rodas, onde agora está a 9m06s do líder Ricky Brabec.

O norte-americano da Honda foi apenas quarto na etapa, gastando mais 3m03s do que o vencedor do ‘Dakar’ do ano passado, que na ‘geral’ beneficiou do atraso de José Ignacio Cornejo, que ‘caiu’ da terceira para a quinta posição, depois de na tirada de hoje ter perdido quase 15 minutos para Price, que também ultrapassou Kevin Benavides, nono na etapa, desfazendo assim o trio de Honda que dominava o topo da classificação das duas rodas.

Em termos de pilotos portugueses foi, mais uma vez, Paulo ‘Speedy’ Gonçalves quem mais brilhou. O português da Hero gastou mais 13m15s que Toby Price mostrando que se não fosse o percalço mecânico de há dois dias atrás bem poderia estar neste momento no top dez da classificação das motos.

Na marca indiana o campeão nacional de todo-o-terreno, Sebastian Buhler, também voltou a estar bem, rubricando o 21º posto, sendo agora 19º na ‘geral’, enquanto António Maio teve um dia mais bem positivo que o da véspera e foi 32º na etapa, que equivale à 33ª posição na classificação das duas rodas após esta quinta etapa.