Motociclismo Toby Price ‘entra’ a vencer no ‘Dakar’ e Paulo Gonçalves é 12º Por

Toby Price não podia ter começado melhor a 42ª edição do Rali Dakar, ao vencer a competição de motos da primeira etapa da prova, que se disputou entre Jeddah e Al Wajh.

Numa tirada com 752 quilómetros de extensão, o australiano da KTM cumpriu o percurso em menos cinco segundos do que o norte-americano Ricky Brabec, da Honda, num dia onde o melhor português foi Paulo Gonçalves, 12º mais rápido.

Brabec até começou a jornada a liderar, mas depois Price e também Mathias Walkner começaram a ‘dar cartas’, tal como Kevin Benavides, colega do americano na Honda, Sam Sunderland, da KTM e Pablo Quintanilla, da Husqvarna.

Walkner acabaria por ser o terceiro na tirada, a 40 segundos de Price, com Benavides a gastar mais 2m31s que o vencedor e Sunderland a completar o top cinco, a 3m15s do líder.uintanilla acabou por perder mais de três minutos e meio para o vencedor, mas o prejuízo do chileno não se comparou à perda de tempo de Joan Barreda, sétimo a mais de cinco minutos de Toby Price, Luciano Benavides ou Andrew Short, que terminaram a tirada a mais de seis e sete minutos do australiano.

Já Paulo Gonçalves adotou uma toada prudente e foi 12º, a 8m17s do vencedor aos comandos da melhor das Haro, António Maio levou a sua Yamaha ao 22º posto, Sebastian Buhler foi 32º, Fausto Mota 38º e Mário Patrão 41º. Já Joaquim Rodrigues Jr teve um problema na sua Haro, devendo ter perdido já muito tempo.