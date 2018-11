“Tive medo”, confessa Luís Aleluia após susto de saúde

“Todos nós temos, a partir dos 40 anos, começamos a formar nos intestinos uma coisa chamada divertículos que são pequenas bolsinhas, onde se aloja comida. Coisas que o organismo não consegue processar e também não são expelidas pela matéria fecal”, explicou o ator, em declarações à revista Nova Gente.

Aos 58 anos, Luís Aleluia, que ficou célebre em Portugal por interpretar a personagem ‘Tonecas’ numa série da RTP, não esconde a apreensão que vive.

“Tive medo. Não me apercebi ao princípio do que se estava a passar. O que me alertou, além de dores, foi haver uma febre persistente”.