Título de Button no Japão “foi tão grande” quanto o de F1

Jenson Button considera que vencer o Campeonato Super GT no Japão foi um feito “tão grande” quando o título de Fórmula 1 que conquistou em 2009.

Fazendo equipa com Naoki Yamamoto no Honda NSX da equipa Kunimitsu o antigo piloto da McLaren, Brawn, Honda e Williams na F1 venceu a mais popular das competições automóveis no país do sol nascente no seu ano de estreia.

É o facto de ser um ‘rookie’ que leva Button a comparar o êxito alcançado no Japão com o campeonato de Fórmula 1 ganho quando tripulava para a Brawn GP. Isto porque a natureza altamente competitiva do SuperGT tornou tudo muito mais difícil, só se decidindo na última corrida, domingo passado em Motegi, quando o britânico e o seu parceiro terminaram na terceira posição, diante dos seus principais rivais na corrida ao título, Nick Cassidy e Ryo Hirakawa (Lexus da Tom’s).

Este cetro, conseguido quase uma década depois do de F1 e aos 38 anos de idade, deixam Jenson Button muito feliz: “O último campeonato que ganhei foi há nove anos. Foi mesmo enorme, e de momento parece tão grande quanto esse. Este é tão importante”.

A corrida de Motegi também só veio valorizar este título do britânico. “Foi uma corrida tão dura. Não é fácil, o que torna tudo extra especial. Este campeonato é um dos mais duros do Mundo. E sabe bem para alguém que correu na F1 tantos anos. Sinto-me um pouco como um visitante nesta equipa, porque estes tipos lutam há tanto tempo por isto. Não podia estar mais feliz. O Naoki merece todo o mérito por isto, porque ele é inacreditavelmente rápido”, sublinhou.

Nesta última prova da época Jenson Button foi submetido a uma enorme pressão por parte de Hirakawa nos últimos minutos da corrida, quando tentava ‘furar’ entre o tráfego dos carros da classe inferior (GT300). Na penúltima volta conseguiu sair-se melhor do que o seu rival e isso acabou por lhe garantir o resultado que lhe permitiu ‘selar’ o título.

“Este turno tornou-me provavelmente 10 anos mais velho devido ao stress. Mas Naoki foi fantástico no primeiro turno. Levou-me um pouco mais de tempo a ganhar velocidade que o ao carro # 1 (Hirakawa), por isso ele conseguiu encurtar um pouco a diferença, e depois tive três voltas a lutar com o carro # 38 (Hiroki Ishiura). Depois o carro # 1 estava logo atrás de nós. Se fossemos só nós dois… mas depois havia o tráfego, o que tornou tudo muito difícil”, relata Button.

O piloto britânico enfatiza: “Tive mesmo de pensar naquela altura. Consegui jogar com o tráfego. O andamento era melhor do que parecia, mas a todo o momento tive que pensar em posicionar o melhor possível o carro de modo a não ser surpreendido. Foi duro e senti-me contente e aliviado quando vi a bandeira de xadrez no final da corrida”.