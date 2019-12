Mundo Tiroteio em Moscovo causa feridos, atirador “neutralizado” Por

Um tiroteio hoje perto da sede do Serviço Federal de Segurança (FSB, serviços secretos) da Rússia, em Moscovo, causou feridos e um atirador foi “neutralizado”, segundo as agências russas, citando o FSB.

“Um desconhecido abriu fogo perto da rua Bolchaia Loubianka N.º12, há feridos”, noticiou a agência Ria Novosti, citando os serviços secretos.

“O suspeito dos tiros (…) foi neutralizado, está a ser identificado”, adianta a mesma fonte.

O termo “neutralizado” significa geralmente no jargão policial russo que um atacante foi morto.

Vários ‘media’ russos tinham noticiado o tiroteio e circulam nas redes sociais vários vídeos mostrando polícias armados a correrem perto da sede do FSB.

O jornal Ezvestia, citando uma fonte não identificada, deu conta de mortos entre as forças de segurança.

O jornal britânico Independent refere igualmente a eventualidade de vários mortos junto à sede do FSB, com base em informações não confirmadas.

O Independent indica que, de acordo com aquelas notícias, um grupo de três homens terá começado a disparar quando se aproximava de agentes de segurança e que dois dos atiradores foram mortos enquanto um terceiro se barricou dentro de um edifício e continuou o tiroteio.

O jornal britânico adianta que duas contas nas redes sociais ligadas às autoridades russas indicam que três agentes da segurança presidencial e um polícia de trânsito foram mortos.

A agência France-Presse indicou que as autoridades não deram qualquer informação sobre o incidente que terá ocorrido cerca das 18:45 locais (15:45 em Lisboa), sinalizando apenas que o “tráfego foi interrompido no bairro da Bolchaia Loubianka”, de acordo com a polícia de trânsito citada pela agência TASS.