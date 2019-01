Tio e sobrinho encontrados com vida nos Açores

Dois homens, tio e sobrinho, que se encontravam desaparecidos desde sábado na costa da Ribeirinha, na ilha do Faial, Açores, foram resgatados hoje por um helicóptero da Força Aérea, poucos minutos depois de terem sido retomadas as buscas.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, que adiantou que os dois homens foram avistados na costa norte (entre o farol da Ribeirinha e a ponta dos Cedros), por um helicóptero Merlin da Força Aérea, que se tinha juntado às operações de busca e salvamento ao início do dia.

“Não sabemos ainda, ao certo, o que se passou, porque ainda não tivemos oportunidade de falar com eles, mas sei que estão bem, embora apresentem sinais de hipotermia”, explicou Rafael da Silva, satisfeito com o “final feliz” deste episódio.

Tio e sobrinho foram encaminhados, entretanto, de helicóptero, para o Hospital da Horta, para serem observados por um médico, mas estarão livres de perigo.

Os dois indivíduos tinham saído de casa na manhã de sábado para a apanha da erva patinha (uma espécie de alga utilizada na alimentação), mas os familiares só alertaram para o seu desaparecimento ao final do dia.

As buscas, feitas inicialmente apenas por mar e por terra, foram suspensas às 22:30 locais (mais uma hora em Lisboa), e retomadas hoje, por volta das 07:30, apesar das condições climatéricas adversas que se têm feito sentir no Grupo Central, com chuva, por vezes forte, e vento forte com rajadas até aos 70 km/h.

As autoridades vão agora tentar perceber as causas deste desaparecimento, mas é provável que os dois homens tenham ficado retidos na costa, que é de difícil acesso naquela zona da ilha, devido às condições climatéricas que se faziam sentir.