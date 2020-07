Desporto “Tinha vergonha de ser um dos precursores destes programas”, diz Eduardo Barroso Por

O médico Eduardo Barroso, antigo comentador da TVI24, aplaude a decisão da SIC de terminar com programas de adeptos. E refere que sentia “vergonha” por ter sido “um dos precursores deste tipo de programa”. O cirurgião sportinguista abandonou a estação depois de um desentendimento com Pedro Guerra.

No início da semana, a SIC anunciou que os programas de futebol com comentadores afetos a clubes iriam terminar, decisão que também foi tomada pela TVI.

Eduardo Barroso, ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, saúda a decisão da SIC, mas questiona se contribuiu para um clima ‘tóxico’ no futebol português.

“Várias vezes me interroguei se contribuí [para este clima]. Saúdo a decisão da SIC e não me espanta. Tinha vergonha de ser um dos precursores destes programas, vergonha essa que não senti na altura”, afirmou Barroso, em declarações ao jornal Público.

“Eu saí do programa porque a minha família me implorou que o fizesse”, acrescenta.

Habitual presença no programa ‘Prolongamento’, da TVI 24, o ex-dirigente abandonou o programa há cerca de dois anos, depois de um desentendimento com Pedro Guerra.

Episódio que foi recordado por Eduardo Barroso, que admite que esteve prestes a dar “um par de lambadas” ao comentador afeto ao Benfica.

“Eu saí porque ia dar um par de lambadas ao Pedro Guerra. Ele e o André Ventura são bons marcadores daquilo que foi a falta de respeito pelo público”, revelou.

Dias Ferreira, também presença neste tipo de programas, desta feita no ‘Dia Seguinte’, considera que o conteúdo já era “algo que cansava”, apesar de gostar de debater com José Guilherme Aguiar e Fernando Seara.

“Inicialmente – durante anos – ia discutir com prazer com o Guilherme Aguiar e o Fernando Seara, mas o programa foi-se degradando aos poucos. No momento em que saí, as coisas estavam a ganhar uma dinâmica que eu já não estava a achar a mais agradável”, apontou.

O fim deste formato de programas está na ordem do dia, gerando opiniões contraditórias.

Há quem aplauda a decisão da SIC, como são os casos de Eduardo Barroso e Dias Ferreira, mas há quem considere que o fim dos debates de adeptos sirva para silenciar polémicas.

Já o diretor do departamento de Comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, respeita a decisão da SIC, mas aponta incongruências.