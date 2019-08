Timor-Leste/20 anos: PM timorense diz que país abriu novo capítulo de desenvolvimento

O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, considera que 20 anos depois da conquista do referendo de independência Timor-Leste abriu um novo capítulo de desenvolvimento em paz e segurança.

“Apesar das dificuldades e desafios, abrimos já um novo capítulo no desenvolvimento do País onde beneficiamos de paz, segurança e uma economia em crescimento. Timor-Leste continua a ser um caso de sucesso das Nações Unidas e, ao mesmo tempo, um exemplo para o mundo”, refere uma curta mensagem do chefe do Governo por ocasião dos 20 anos do referendo.

No texto divulgado pelo seu gabinete, Taur Matan Ruak recorda que a 30 de agosto de 1999 os timorenses conquistaram a sua liberdade, pondo fim à luta pela independência.

“Foi um dia importante na nossa história coletiva, como povo e como nação! Esta luta não foi fácil. Muitos timorenses, com sacrifício, abnegação e heroísmo, deram a sua vida e o seu tempo para o nosso país”, refere.

Delegações de vários países, incluindo Portugal, estão em Díli para as celebrações, com a visita de ex-funcionários da ONU, jornalistas, ativistas e outros que estiveram ligados a Timor-Leste.

As comemorações oficiais decorrem na sexta-feira.