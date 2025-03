Nas Notícias TikTok lança ferramenta que ajuda pais e filhos a adotar hábitos equilibrados Por

As novas funcionalidades de Emparelhamento Familiar dão aos pais ferramentas adicionais para estabelecer limites e limites personalizáveis para as suas necessidades familiares individuais;

Uma nova funcionalidade de meditação na aplicação está desenhada para ajudar os adolescentes a diminuir a sua presença no TikTok depois das 22:00;

Desde o lançamento do nosso feed de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática que este está agora disponível, em mais de 100 países e, todas as semanas, milhões de adolescentes podem desfrutar.

Todos os dias, adolescentes por todo o mundo expressão a sua criatividade, ligam-se aos seus amigos e aprendem no TikTok. E por isso são necessárias ferramentas de proteção mais fortes para as contas de adolescentes por defeito, para ajudar a garantir que os jovens têm experiências positivas na nossa aplicação – e para dar aos pais paz de espírito.

Hoje, o TikTok alarga as suas funcionalidades para dar aos pais e encarregados de educação, pais e filhos, mais opções para adaptar as contas dos seus adolescentes.

Ao mesmo tempo, surge também uma funcionalidade para ajudar os adolescentes a equilibrar os seus hábitos digitais.

Ferramentas simples de supervisão para famílias

Desde o lançamento do Emparelhamento Familiar – as ferramentas de controlo parental no TikTok –, há cinco anos, o TikTok tem vindo a desenvolver continuamente novas funcionalidades com base no feedback das famílias e nas orientações de especialistas reconhecidos.

Atualmente, o foco está nas melhorias do Emparelhamento Familiar ao lançar uma funcionalidade que permite aos encarregados de educação bloquear o acesso dos adolescentes ao TikTok em horários que eles próprios definem.

Cada adolescente e cada família têm necessidades diferentes, e, seja durante o tempo em família, na escola, à noite ou num fim de semana fora, os encarregados de educação podem usar a nova funcionalidade Time Away para decidir quando é melhor os adolescentes fazerem uma pausa.

Os pais também podem configurar um horário recorrente que se ajuste melhor à rotina da sua família. Caso os planos mudem, os adolescentes podem pedir tempo extra, mas a decisão final cabe sempre aos encarregados de educação.

Como saber quem é que os meus filhos estão a seguir no TikTok?

O TikTok adicionou ainda uma funcionalidade ao Family Pairing que permite aos pais saber quem é que os filhos estão a seguir no TikTok, quem os segue e as contas que os adolescentes bloquearam.

Com uma maior visibilidade da rede dos jovens, os responsáveis estarão melhor preparados para manter conversas regulares e ajudar os seus filhos a desenvolver as competências de literacia digital necessárias para navegar pelas experiências online.

O TikTok procurou também saber o que os responsáveis pela educação dos jovens gostariam de saber sobre o conteúdo com o qual interagem.

Em resposta, nos próximos meses, quando um adolescente reportar um vídeo que considere estar em violação das regras do TikTok, poderá escolher alertar um pai, cuidador ou outro adulto de confiança ao mesmo tempo, mesmo que não esteja a utilizar a ferramenta de Emparelhamento Familiar.

Com estas últimas atualizações, os responsáveis pela educação dos jovens podem agora visualizar ou ajustar mais de 15 funcionalidades de segurança, bem-estar e privacidade. Isso inclui:

Ativar o feed dedicado às áreas de STEM, que está agora disponível em mais de 100 países e é utilizado por milhões de adolescentes todas as semanas.

Definir limites diários de tempo de ecrã personalizáveis. Por exemplo, os encarregados de educação podem escolher limitar o tempo dos jovens a 30 minutos no TikTok durante a semana, mas permitir um pouco mais no fim de semana. Quando o limite definido for atingido, o adolescente só poderá usar o TikTok se o responsável partilhar um código de acesso único. Mesmo que este não personalize as definições do adolescente, todos os menores de 18 anos têm um limite diário de 60 minutos por defeito.

Alterar a conta do adolescente de volta para a definição padrão de privacidade, caso este a tenha tornado pública.

Ajudar os adolescentes a aprender hábitos digitais equilibrados

O TikTok anuncia ainda uma nova forma para incentivar os jovens a desligarem-se à noite. Se um adolescente com menos de 16 anos estiver no TikTok depois das 22h, o seu feed For You será interrompido com a nova funcionalidade wind down.

No lançamento, trata-se de uma apresentação no ecrã com música relaxante para ajudar os adolescentes a relaxarem e a estarem mais conscientes do tempo. Se o adolescente decidir passar mais tempo no TikTok após o primeiro lembrete, será mostrado um segundo lembrete, mais difícil de ignorar, em ecrã cheio.

Esta funcionalidade foi desenvolvida com base nas melhores práticas da teoria da mudança de comportamento, oferecendo impulsos positivos que ajudam os adolescentes a desenvolver hábitos equilibrados a longo prazo.

Nos países onde esta funcionalidade já foi testada, a grande maioria dos adolescentes decidiu manter este lembrete ativo. N

as próximas semanas, o TikTok irá também vamos testar a adição de exercícios de meditação ao lembrete wind down, uma vez que a investigação já a decorrer mostra que a meditação consciente pode melhorar a qualidade do sono.

Tal como acontece com qualquer nova funcionalidade, o TikTok está ansioso para ouvir o feedback da comunidade e, focando nos planos futuros, estão a ser realizadas pesquisas com encarregados de educação e adolescentes em todo o mundo para compreender de que forma o TikTok pode ajudar no desenvolvimento de hábitos equilibrados.