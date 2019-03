Motores Tiago Vilela testou para a Copa 106 em Lousada Por

Tiago Vilela e a equipa Jalcar Motorsport deslocaram-se à pista da Costilha, em Lousada, para testar o Peugeot para a Copa 106.

O piloto deverá repetir este ano a sua participação na competição monomarca, sendo que este ensaio decorreu sem problemas de maior, segundo confirmou o coordenador da equipa.

“Faço um balanço muito positivo. Foi um teste muito importante para nós, pois no período de defeso o carro foi todo desmontado e revisto. Pelo nosso lado correu tudo bem, sem problemas”, contou Rui Leite.

O mesmo responsável destacou também: “Foi importante também para que o nosso piloto rodasse o mais possível com o carro, para verificar se estava tudo do seu agrado, em virtude de termos já introduzido as novas evoluções, face aos novos regulamentos. Também foi importante tentar encontrar um andamento ideal, depois de meses de paragem, penso que pelos resultados alcançados estamos no bom caminho”.