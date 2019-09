Motores Tiago Reis regressa às vitórias em Idanha-a-Nova Por

Tiago Reis e Valter Cardoso venceram a Bata TT de Idanha-a-Nova. A dupla do Mitsubishi Racing Lancer regressou assim aos triunfos, depois de assumirem a liderança no primeiro dia da prova da Escuderia de Castelo Branco.

Após o abandono de João Ramos no sábado, com problemas na sua Toyota Hilux, este evento do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno ficou bastante mais aberto no que respeita à luta pela vitória.

Foi com Pedro Dias da Silva que Tiago Reis teve de lutar na competição de automóveis da prova que decorreu nas difíceis pistas da Beira Baixa, sendo que depois de assumir o comando no primeiro dia de prova o piloto de Famalicão atacou nesta segunda jornada, conseguindo dilatar a sua vantagem sobre o piloto da Ford Ranger.

No final Tiago Reis manifestava a sua satisfação, depois de conseguir ultrapassar “todos os obstáculos”, num “fim de semana tão difícil” que realizou com dois dedos dos pés partidos. O que lhe “ficará para sempre na memória”. E promete que em Portalegre, irá andar “sempre a fundo sem gestão”.

Atrás do piloto do Mitsubishi Racing Lancer terminaram Pedro Dias da Silva e Alexandre Ré. O piloto de Tomar teve de se empenhar para defender a segunda posição face ao ataque do piloto de Volkswagen Amarok, que chegou a estar a somente cinco segundos. Mas Dias da Silva deu o tudo por tudo pensando em manter-se na discussão pelo título.

“Aproveitamos bem o facto do nosso carro ser um diesel e ter um bom binário de motor. O Tiago e o Ré possuem carros mais potentes, e não conseguimos andar ao ritmo deles, mas controlámos sempre o Ré quando ele se aproximou e forçamos para garantir o segundo lugar”, explicou no final do piloto nabantino.

Para Alexandre Ré a terceira posição acabou por ser um bom resultado, depois do furo sofrido no prólogo, ainda que se mostrasse conformado com o desfecho: “Não tivemos grande comunicação com os tempos que estávamos a fazer em pista e acabamos por deixar escapar o segundo lugar já perto do final. Ainda assim ser segundo não ia fazer grande diferença. Fica tudo adiado para Portalegre”.

Destaque para a vitória de Nuno Corvo, que aos comandos de um Nissan Pathfinder se impôs na categoria T2, batendo João Ferreira, enquanto que entre os T8 João Ratos foi o melhor e Tiago Canêdo se impôs na Taça de Todo-o-Terreno.