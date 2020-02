Motores Tiago Reis começa a defesa do título com vitória na Baja Vindimas do Alentejo Por

Tiago Reis e Valter Cardoso venceram hoje a Baja TT Vindimas do Alentejo, primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM 48, que este fim de semana se disputou no distrito de Beja.

A dupla do Mitsubishi Racing Lancer, campeã em título, dominou a prova quase por completo, liderando desde o prológo até à repetição do percurso de 151,61 quilómetros que foi disputado no domingo, depois de ter sido realizado no sábado.

Tiago Reis impôs-se com uma vantagem de sete minutos e meio diante dos espanhóis Luis Recuenco e Vítor Rodriguez, que trouxeram à prova do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo um Mini John Cooper Works Rally, com o pódio a ser completado por Manuel Correia e Miguel Ramalho, em Mistusbishi HRX.

Um triunfo que se começou a ‘desenhar’ muito antes de problemas de caixa de velocidades terem afetado a Toyota Hilux de João Ramos e Vítor Jesus, que à partida para a jornada de hoje estavam a somente 26 segundos de Tiago Reis.

À chegada ao Parque de Exposições de Beja o piloto de Famalicão estava naturalmente contente com o seu triunfo: “A prova correu bem. Sabíamos que iriamos ter um setor difícil. Entrámos logo ao ataque. Depois percebemos que o João tinha tido problemas. Não quer dizer que os outros adversários não sejam fortes, mas esta situação acabou por nos dar também alguma vantagem porque tínhamos os tempos equivalentes”.

“Depois foi gerir a corrida até ao fim e conseguimos vencer. Vamos encarar o Campeonato da mesma forma que encarámos esta corrida, com o intuito de dar o nosso melhor e tentar os melhores resultados possíveis em cada uma das provas”, acrescentou Tiago Reis.

Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro levaram a sua Toyota Hilux à quarta posição final com André Amaral e Nelson Ramos, a completarem o top cinco a bordo da sua Ford Ranger. Isto apesar de pelo meio a dupla ter capotado a 30 quilómetros do final, quando seguia na quarta posição absoluta.

Já Alexandre Ré, acompanhado do seu irmão Pedro, em Can-Am Maverick, venceu a Classe T3, Francisco Barreto e Carlos Silva, em Nissan Navara, triunfaram na Classe T8, enquanto os jovens João Ferreira/David Monteiro, em Nissan Pathfinder, conquistaram a vitória na Classe T2.

Na classificação da Taça de Portugal de Todo-o-Terreno venceu Joel Marrazes, navegado por Fábio Ribeiro, em Nissan Navara, que venceu também a classe T8. Entre os T0 a vitória foi para a dupla composta por Bruno Barbosa e João Santos.

A segunda prova do Campeonato de Portugal AM48 será a Baja TT ACP – Santiago/Grândola que se disputará entre os dias 6 a 8 de março.