Tiago Monteiro vence pela segunda vez em Vila Real no último confronto do WTCR

Tiago Monteiro voltou a fazer história no automobilismo internacional e nacional ao vencer a terceira e derradeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Vila Real.

O piloto português largava da segunda posição para este último confronto de domingo, logo atrás do seu companheiro de equipa e ‘pole position’ Attila Tassi, e com uma boa largada manteve-se ‘colado’ ao Honda do jovem húngaro após a largada.

Tassi forçou a nota, afastou-se de Tiago, que passou a sentir uma grande pressão por parte de Yvan Muller, mas depois conseguiu uma boa margem para o francês da Lynk & Co Cyan Racing.

Após o ‘forcing’ inicial Attila Tassi começou a sentir problemas no seu Civic Type R TCR e quase de imediato foi ultrapassado por Tiago Monteiro, seguiram-se Yvan Muller e Yann Ehrlacher, com o piloto magiar a perder definitivamente o ‘comboio’ dos pontos e ficar fora de combate.

Uma parte do trabalho de Tiago Monteiro estava feito. Faltava a segunda metade, já que Muller e Ehrlacher conseguiram fazer a sua ‘joker lap’ e manterem-se perto do Honda # 18 e o piloto do Porto ainda não tinha feito a sua passagem pelo percurso alternativo mais longo obrigatório numa das voltas que cada piloto faziam.

Mas Tiago tinha tudo sob controlo, ganhou margem suficiente para ‘sair’ à frente do experiente Muller, que a partir daí passou a ter de preocupar-se em manter-se na frente do seu sobrinho Ehrlacher. Os dois gauleses da Lynk & Co acompanhariam o português da KCMG no pódio.

Tiago foi naturalmente saudado com uma grande ovação de o hino cantado pelo muito público presente, conseguindo pela segunda vez ganhar uma corrida mundial de carros de turismo na pista transmontana.

Realce ainda para um erro de Yann Ehrlacher na fase final da prova, que não só não custou a terceira posição ao jovem francês porque Mikel Azcona, o quarto classificado, estava muito longe. Jean-Karl Vernay fez uma prova consistente, que ‘pagou’ com a quinta posição.