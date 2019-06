Motores Tiago Monteiro vai estrear-se nas 24 Horas de Nurburgring Por

Tiago Monteiro vai disputar pela primeira vez as 24 Horas de Nurburgring, prova de resistência que terá lugar a 22 e 23 de junho no famoso circuito do Nordeschleife.

A prova é a corrida ‘rainha’ do fim de semana em que Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) visita o famoso traçado alemão.

O programa de provas no traçado germânico permite que o piloto português alinhe simultaneamente em duas competições. E assim sendo vai tripular o Honda Civic Type-R TCR da KCMG no WTCR e também o Honda Civic TCR do Team Honda ADAC nas 24 Horas, onde dividirá a condução com os alemães Dominik Fugel, Markus Oestreich e Cedric Totz.

“Estou muito satisfeito por poder participar pela primeira vez nas 24h de Nordschleife. Foi por isso uma honra aceitar o convite da Honda Alemanha. É mais um desafio que vou enfrentar com toda a garra possível”, reage Tiago Monteiro.

O piloto do Porto assinala também: “O circuito é um dos mais exigentes do mundo e requer muito trabalho. Para além disso, saltar de carro para carro não vai ser tarefa fácil. Pese embora o carro seja igual, têm pneus diferentes e o piloto sente quase como se fosse um carro diferente”.

“Vai ser uma semana longa, difícil e que vai exigir muito trabalho. Mas, tal como eu, haverá outros pilotos a fazer o mesmo. O importante no final, é que se consiga tirar partido de ambas as experiências e conseguir bons resultados nos dois campeonato”, acrescenta Tiago Monteiro, entusiasmado com o desafio.