Motores Tiago Monteiro sem “margem para erros” no encerramento da época do WTCR Por

Tiago Monteiro chega à última ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de 2019 apostado numa despedida em bom plano, embora ciente de que vai ser “um fim de semana duro”.

A prova de Sepang, para além de se tratar de uma pista nova para a competição, tem a particularidade de ter um programa diferente das provas anteriores, uma vez que as três corridas são todas elas disputadas no domingo.

Um programa intenso que vai exigir bastante de pilotos e equipas. “Vai ser um fim de semana duro. Apesar de não termos atividade desportiva no sábado tanto na sexta-feira como no domingo será bastante intenso e certamente exigente, já que a humidade e as altas temperaturas não vão facilitar a vida”, refere o piloto português.

Para Tiago será importante estar nas luta pelos lugares do pódio, depois de ter conhecido uma série de eventos onde as coisas não lhe correram de feição: “É uma jornada onde tudo tem de correr bem desde o início. Mas sobretudo no domingo, com as três corridas a decorreram seguidas. Não pode haver margem para erros”.

“Eu, tal como os outros pilotos, queremos fechar o ano com um bom resultado. Vou dar o meu melhor para que isso aconteça, sabendo no entanto que há um piloto Honda na luta pelo título, e que deverei ajudá-lo a atingir essa meta”, reflete o piloto do Porto.

Assim para Tiago Monteiro “vai ser um fim de semana muito emotivo”, mas espera no final ver os seus “objetivos cumpridos; ajudar a Honda a alcançar o título e conseguir bons resultados”.

Fica agora por saber quais serão as posições na grelha de partida que o piloto português vai conseguir nas qualificações de sexta-feira e depois os resultados nas corridas, agendadas para as 7h00, 10h00 e 12h00 (hora de Portugal) de domingo.