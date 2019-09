Motores Tiago Monteiro quer “repetir resultado de Vila Real” Por

Após a prolongada pausa de dois meses no verão, a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) está de regresso, com a disputa da sua sétima prova, em Ningbo, onde Tiago Monteiro quer voltar a brilhar, como sucedeu em Vila Real.

Na etapa portuguesa do campeonato o piloto português regressou às vitórias, e embora nunca tenha competido no circuito chinês está confiante de que poderá ser novamente competitivo aos comandos do Honda Civic Type R TCR # 18 da KCMG.

O logo período sem competição faz Tiago ter ainda mais ‘fome’ de pista, pelo que está ansioso pela prova do próximo fim de semana, ainda que ela encerre vários fatores de imprevisibilidade.

“Apesar de já ter estado em Ningbo nunca competi nesta pista, será uma experiência nova para mim e muito provavelmente, para a maioria dos pilotos. O clima é bastante imprevisível nesta zona, pelo que será um factor a ter em conta e que pode desempenhar um papel muito importante”, começa por referir o piloto do Porto.

Tiago Monteiro mostra-se ainda assim confiança nas suas capacidades e em aproveitar todas as oportunidades que tiver para sair da China com bons pontos para o campeonato: “Acredito que aqueles que melhor se ajustarem a estas mudanças serão aqueles que serão melhor sucedidos. Queremos voltar a repetir o resultado de Vila Real. Sabemos que não será uma tarefa fácil porque o campeonato está muito competitivo e as lutas são sempre muito renhida”.

“Mantemos o foco. Para além disso, de tudo faremos para garantir que o campeão deste ano seja um piloto Honda. Entro em pista não só focado nos meus objectivos pessoais, mas sobretudo nos objectivos da Honda”, conclui o piloto português da Honda.