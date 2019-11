Motores Tiago Monteiro quer “manter o foco” em Macau Por

Tiago Monteiro está apostado em conseguir um bom resultado no próximo fim de semana em Macau, depois de na jornada anterior o Honda Civic Type R TCR se ter mostrado competitivo.

No Japão o piloto português conseguiu um pódio, mas Suzuka nada tem a ver com Macau, muito embora se trate também de uma pista com significado para si, como a pista nipónica era devido às ligações à Honda.

Tiago já não compete há três anos no antigo território do Extremo Oriente, mas está confiante de que com o conjunto que tem pode ter um bom fim de semana: “Os resultados conseguidos na jornada passada: pole e pódio, mostra os nossos níveis de competitividade atuais. Por isso, quero acreditar, que este nível se mantém e que vamos continuar a lutar pelos primeiros lugares”.

“Sei, no entanto, que numa pista como esta, onde são muito poucos os pontos de ultrapassagem, que a rapidez em corrida pode não significar muito. Isto obriga a ser rápido sobretudo na qualificação. Estamos cientes que conseguimos ser rápidos com piso molhado e seco, por isso é manter o foco e dar seguimento ao trabalho em pista”, explica o titular do Civic # 18.

O Circuito da Guia traz variadas recordações a Tiago Monteiro: “Em 2012 consegui o primeiro pódio no WTCC para a Honda e depois em 2016 venci com o Honda Civic Type R TCR. Sem esquecer que poderia ter conseguido outra vitória em 2014 quando a três curvas do fim, na frente da corrida, fiquei sem direção”.

“É um circuito que já me proporcionou de tudo. Desde 2016 que não corro nesta pista, mas acredito que não precisarei de muito tempo para me adaptar. Estou com enorme vontade que o fim-de-semana comece”, assinala ainda o piloto do Porto.