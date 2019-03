Motores Tiago Monteiro prepara regresso ao WTCR com prova em Nurburgring Por

Antes de iniciar a sua campanha na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de 2019, Tiago Monteiro disputa no próximo fim de semana uma prova do Campeonato Alemão VLN de Endurance.

É uma forma do piloto português se preparar para a nova época no WTCR, onde vai alinhar com um carro idêntico ao que utilizará este fim de semana no famoso Circuito de Nurburgring; um Honda Civic TCR que irá partilhar com Dominik Fugel e Markus Oesterreich.

“Esta participação tem um duplo objetivo: levar-me a ganhar ritmo competitivo mas também preparar a quarta prova do WTCR que visitará Nurburgring. Temos feito muitas sessões de testes, muitos quilómetros percorridos mas, todos sabemos, que é diferente quando estamos com adversários em pista. É isso que vamos trabalhar este fim-de-semana. Depois deste importante teste, haverá ainda tempo para mais umas sessões em Barcelona antes de partir para Marrocos para a primeira jornada do ano”, explicaTiago Monteiro.

O piloto do Porto agradece à Honda, e em particular ao importador da marca na Alemanha e também a Dominik Fugel pela oportunidade: “Todo o trabalho extra que podermos fazer antes de Marrocos é bem-vindo. Não estou focado em resultados nesta corrida, esta não é a minha ‘guerra’, mas claro que é importante a equipa sentir-se recompensada. Por isso, vou dar o meu melhor”.