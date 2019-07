Motores Tiago Monteiro falha por pouco a ‘pole position’ para a terceira corrida do WTCR em Vila Real Por

Tiago Monteiro falhou por muito pouco a ‘pole position’ para a terceira corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Vila Real, ao ficar apenas a 0,141s do seu companheiro de equipa Attila Tassi, o mais rápido na qualificação.

O desempenho dos dois Honda Civic Type-R da KCMG esteve irreconhecível para melhor, e nem o empenho de Yann Erhlancher e Yvan Muller foi suficiente para contestar a supremacia de Tassi e de Tiago, que foram os únicos a conseguirem rodar abaixo dos dois minutos na terceira e decisiva sessão.

Foto: Ricardo Cachadinha

Attila Tassi esteve rápido desde a Q1, que dominou como o fez na Q2. O jovem húngaro repetiu depois o desempenho rodando 1m59,808s, enquanto Tiago Monteiro, que arriscara bastante na segunda qualificação, quando realizou o terceiro tempo, conseguia suplantar Ehrlacher com uma volta em 1m59,949s.

O jovem francês da Link & Co Cyan Racing quedou-se a 0,314s de Tassi, enquanto o seu companheiro de equipa, e tio, Yvan Muller gastou mais quatro décimas que o jovem húngaro da KCMG.

Rob Huff foi único representante dos Volkswagen na Q3, mas o britânico apenas conseguiria o quinto registo, a mais de seis décimas de Attlita Tassi, enquanto Jean-Karl Vernay foi o mais lento dos seis pilotos acederem à terceira qualificação.

Numa qualificação marcada por dois grandes acidentes, exatamente no mesmo local do circuito de Vila Real – primeiro de Augusto Farfus, a danificar bastante a frente direita do seu Hyundai, e depois Kevin Ceccon a destruir o canto traseiro direito do seu Alfa Romeo – Nicky Catsburg foi o melhor representante dos i30 N TCR.

O holandês da Hyundai BRC Lukoil ficou fora da Q3 ao realizar o sétimo tempo na segunda qualificação, à qual acedeu Mikel Azcona, no melhor dos Cupra TCR. O líder do campeonato, Esteban Guerrieri não foi além do nono tempo, mas vai poder largar da primeira fila da grelha para a corrida 2, para a qual o chinês Ma Qing Hua arrancará da ‘pole position’ por ter sido o 10º mais rápido.

Resultado da qualificação

1º Attila Tassi (Honda) 1m58,808s

2º Tiago Monteiro (Honda) 1m59,949s

3º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) 2m00,122s

4º Yvan Muller (Lynk & Co) 2m00,286s

5º Rob Huff (Volkswagen) 2m00,424s