Tiago Monteiro em 15.º na qualificação da etapa portuguesa do WTCR

Tiago Monteiro (Honda) qualificou-se hoje no 15.º lugar para a etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputa este fim de semana no Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto portuense fez a sua melhor volta em 2.00,749 minutos, a 1,251 segundos do mais rápido da sessão, o húngaro Norbert Michelisz.

Já ao início da manhã, Monteiro tinha sido o 15.º na segunda sessão de treinos livres.

“É bom estar de volta. Estou cada vez mais confiante com o carro. É a primeira vez que o conduzo neste circuito e é bastante diferente [do carro de WTCC]. É mais lento, mas mais duro e mexe-se bastante”, disse o piloto português.

A primeira das três corridas desta sexta prova do WTCR, que no ano passado substituiu o campeonato do mundo de carros de turismo (WTCR), realiza-se ainda hoje, a partir das 15:15.

No domingo, disputam-se as restantes duas corridas.