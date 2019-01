Motores Tiago Monteiro confirmado na Honda para o WTCR 2019 Por

Tiago Monteiro foi confirmado como piloto da Honda para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) deste ano, onde terá os argentinos Esteban Guerrieri e Nestor Girolami como companheiros de equipa.

O piloto português, que não pôde competir em 2018 em virtude de um acidente sofrido em testes na temporada precedente, regressa assim às pistas juntando-se a uma grelha onde já estavam anunciados 14 pilotos, entre eles o Campeão do Mundo Gabriele Tarquini, os ex-campeões Yvan Muller, Thed Bjork e Robert Huff, o regressado Augusto Farfus e o campeão do Mundo de ralicross Johan Kristofferson.

O promotor do campeonato, já se mostrou muito contente com o anúncio da Honda, que “não apenas é uma grande notícia para as equipas cliente, que podem beneficiar de um carro com provas dadas, mas também com pilotos com tanta experiência nas corridas de carros de turismo”.

“É bom ter de novo Nestor no WTCR, bem como Esteben, e claro que estamos muito contentes que Tiago possa fazer toda a temporada, e depois de tanta dor e luta merece pelo menos todo o crédito da Honda para ter a sua oportunidade de lutar por um título mundial”, acrescentou François Ribeiro.