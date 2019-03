Motores Tiago Monteiro com boa preparação em Nurburgring Por

Tiago Monteiro realizou um bom teste de preparação para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) 2019, com a sua participação na prova do Campeonato alemão VLN de Endurance em Nurbugring.

Mais do que o resultado – quarto da categoria – na corrida, onde dividiu um Honda Civic TCR com Dominik Fugeal e Markus Oesterreich, foi importante a possibilidade de avaliar a resistência física do piloto português num traçado longo e difícil como é o Nordeschleife.

Tiago deu muito bem ‘conta do recado’, numa pista exigente e numa corrida que foi bastante mais extensa do que as três de ‘sprint’ que costumam fazer parte dos fins de semana de WTCR,

“Foi um bom treino e uma excelente oportunidade. Fiz algumas voltas em corrida com um carro igual ao que vou disputar o WTCR. Era muito importante para mim regressar ao nível competitivo e correr nesta pista é sempre um enorme desafio”, conisderou o piloto do Porto após a prova.

Tiago Monteiro salientou ainda: “O resultado acabou por ser positivo pese embora alguns percalços mas que para mim acabaram por não ter tanta importância. O meu foco era outro. Mas uma vez o meu obrigado à Honda Alemanha e à equipa Fugel Motorsport pela oportunidade”.

O piloto português que regressará a casa para um dia de descanso para de seguida rumar a Barcelona onde enfrentará mais uma sessão de testes antes de rumar a Marrocos para a primeira corrida do WTCR.