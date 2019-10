Motores Tiago Monteiro com a ‘pole-position’ à chuva no WTCR no Japão Por

Tiago Monteiro garantiu a sua primeira ‘pole-postion’ da época ao dominar a qualificação para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) que hoje se realizou no circuito de Suzuka.

Numa sessão marcada por chuva torrencial piloto português da KCMG realizou a sua melhor volta em 59,713s, batendo por 0,128s Esteban Guerreiri e por 0,254s o também argentino Nestor Girolami, deixando três Honda Civic Type-R TCR nas três primeiras posições.

Tiago já tinha mostrado o que podia fazer no piso escorregadio de Suzuka, que apanhou vários pilotos de surpresa, como foi o caso de Daniel Haglof, cujo Cupra colidiu com o do seu companheiro de equipa Tom Coronel e provocou uma das várias situações de bandeira vermleha. Outra aconteceu depois quando Yvan Muller se despistou na curva 1, danificando severamente o seu Lynk & Co 03 TCR.

Logo depois de Tiago Monteiro conseguir a sua melhor volta aconteceu nova interrupção, desta vez devido ao facto do seu companheiro de equipa, Attila Tassi ter enterrado o seu Honda Civic da gravilha da curva 1 na sequência de um pião.

Após esta última situação de bandeira vermelha, restaram quatro minutos, em que os pilotos tentaram melhorias e Niels Langveld conseguiu colocar o seu Audi RS3 LMS no quarto lugar da tabela de tempos, à frente do seu companheiro de equipa Fredéric Vervisch.

Não contente com a ‘pole-position’ para a primeira corrida do fim de semana, Tiago Monteiro conseguiu ainda o segundo lugar da grelha para a terceira corrida, parecendo como ‘peixe na água’ aos comandos do Honda Civic # 18. “Nós temos um carro mais pesado devido ao sistema de compensação (mais 60 kg), mas a chuva ajudou-nos. Adoro este conto de fadas”, confessou mais tarde sorridente o piloto do Porto.

Na qualificação para o terceiro confronto do fim de semana Tiago Monteiro foi batido pelo Campeão do Mundo de Ralicross, Johan Kristoffersson, que no seu Volkswagen Golf GTi TCR está apenas no seu primeiro ano de WTCR.

O sueco da Sebastien Loeb Racing não foi, juntamente com Tiago, um dos pilotos a ter motivos para sorrir, já que Norbert Michelisz colocou o seu Hyundai i30 N TCR na ‘pole-postion’ para a segunda corrida, graças à inversão da grelha, onde o seu rival mais próximo, Esteban Guerrieri, conseguiu uma boa performance ao conseguir o quarto lugar da grelha para a corrida três.

Qualificação 1

1º Tiago Monteiro (Honda) 59,713s

2º Esteban Guerrieri (Honda) 59,841s

3º Nestor Girolami (Honda) 59,967s

4º Niels Langveld (Audi) 1m00,039s

5º Frederic Vervisch (Audi) 1m00,146s

Qualificação 2

1º Johan Kristofferson (Volkswagen) 59,627s

2º Tiago Monteiro (Honda) 59,780s

3º Mikel Azcona (Cupra) 1m00,104s

4º Esteban Guerrieri (Honda) 1m00,192s

5º Andy Priaulx (Lynk & Co) 1m01,023s