Motores Tiago Fontão destaca-se em Famalicão Por

No seu inconfundível Toyota Starlet Tiago Fontão brilhou na Super Especial de Famalicão, conseguindo a sétima posição absoluta e segundo da categoria.

Um evento que contou com nove dezenas de participantes, pelo que resultado espelha o empenho do piloto, que se mantém no comando do campeonato de Super Especiais.

“Não foi, de forma alguma, uma prova fácil. Nem pelo contrário, pois este carro tem pouca potência, isso em relação com outros carros que marcaram presença, muito mais potentes, e muito mais dificil de bater”, destaca Tiago Fontão.

O piloto do Toyota Starlet sublinha também que este evento teve “também outro desafio, que na minha opinião foi superado. E graças a esta classificação continuo na liderança do Campeonato de Super Especiais. Tive de fazer um esforço muito grande, estar muito concentrado e não cometer erros. Objetivo esse alcançado, e penso quie melhor seria impossível fazer mais”.