Thierry Neuville sente que é a sua vez de ser campeão do Mundo

Thierry Neuville assumiu que considera ter chegado a sua altura, este ano para ser campeão do Mundo de ralis.

Numa equipa que foi campeã de construtores em 2019 e acabou de se reforçar com a contratação do campeão do Mundo de pilotos, Ott Tanak, as expetativas de Neuville serão, para alguns, apenas declarações de intenção.

O belga procura há vários anos o cetro e na época passada perdeu mais uma vez o campeonato, desta feita para o seu novo companheiro de equipa. Será que algo mudou para que Neuville possa em 2020 sagrar-se finalmente Campeão do Mundo?.

Para já o piloto de Sankt Vith assume as suas ambições, considerando que chegou a sua vez de conquistar o cetro: “Vamos para 2020 motivados pelo título de construtores e mais determinados do que nunca para atacar o campeonato de pilotos. Terminamos quarto vezes em segundo, pelo que sinto que chegou a minha hora”.

“Não será fácil, é claro, pois há muitas equipas boas. Ao mesmo tempo temo-nos mostrado rápidos, constantes e resilientes face aos desafios. Queremos tirar o melhor partido dos nossos anos de experiência e recompensar o trabalho empenado de toda a equipa Hyundai Motorsport com uma dobradinha (títulos de pilotos e construtores”, refere também o belga.

Thierry Neuville sabe que no seio da Hyundai não terá apenas de preocupar-se com Ott Tanak, pois terá também de provar mais uma vez que é merecedor do programa integral no WRC face a Sebastien Loeb e Dani Sordo, que não disputam a integralidade das provas de 2020.