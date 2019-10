Motores Thierry Neuville reforça a sua liderança no Rali da Catalunha Por

Depois de Sebastien Loeb ter comandado no primeiro dia di Rali de Espanha Catalunha, a segunda etapa da prova foi dominada por Thierry Neuville, que ao longo da jornada foi ampliando a sua vantagem sobre Dani Sordo.

Os dois pilotos da Hyundai i20 terminaram o dia nas primeiras posições, mas as classificações alteraram-se, numa etapa onde bem cedo Neuville quis deixar bem claro quem ‘mandava’.

Depois de se impor na primeira especial do dia, o belga repetiu a façanha na classificativa seguinte, e ainda que Ott Tanak tenha ganho os quatro troços seguintes Thierry Neuville foi controlando sempre as diferenças, terminando a tirada com mais de 21 segundos sobre Sordo.

Tanak fazia valer a sua ‘reação’ e trepava à terceira posição, relegando Sebastien Loeb para o quarto posto, e encurtando a diferença para o segundo classificado, partindo para o derradeiro dia de prova a pouco mais de três segundos de Dani Sordo.

Loeb não conseguiu ser tão eficaz nos pisos de asfalto desta segunda etapa como o fora na terra da tirada anterior e acabou o dia atrás de Tanak, ainda que parte para o último dia do rali a somente três décimas do líder do Campeonato do Mundo.

Pior foi mesmo para Kris Meeke, que sofreu uma saída de estrada na segunda especial de hoje, embatendo com o seu Yaris WRC num rail. Percalço que promoveu Jari-Matti Latvala à quinta posição, ainda que já a mais de 46 segundos do primeiro classificado.

A desistência de Latvala, somada à de Takamoto Katsuta fez com que Sebastien Ogier conseguisse concluir este segundo dia na oitava posição, logo atrás dos pilotos da M-Sport Ford Elfyn Evans e Teemu Suninen, mas será praticamente impossível ao Campeão do Mundo manter-se na luta pelo título.

O francês da Citroën encontra-se a mais de quatro minutos do líder, mas os mais de dois minutos que o separam dos pilotos da M-Sport não são recuperáveis na curta etapa de domingo, mesmo que ela encerre com uma Power Stage que dá pontos suplementares.

Classificação após a 13ª PE

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 2h25m15,8s

2º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 21,5s

3º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 24,6s

4º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 25,2s

5º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 46,8s

6º Elfyn Evans/Martin Scott (Ford) + 1m09,2s

7º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 1m24,5s

8º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 4m09,9s

9º Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroën) + 6m35,2s

10º Eric Camili/Benjamin Veillas (Citroën) + 6m38,2s