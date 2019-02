Motores Thierry Neuville o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali da Suécia Por

Thierry Neuville foi o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali da Suécia, que consistia em cinco passagens por um percurso de 6,8 km em Skalla.

No ‘aperitivo’ daquela que é a prova verdadeiramente disputada sobre a neve da temporada mundial de ralis, o belga da Hyundai realizou o melhor registo na terceira passagem, ao completar o percurso em 4m05, batendo por 2,2s Ott Tanak, da Toyota.

Sebastien Ogier, vencedor em Monte Carlo e líder do campeonato, gastou mais 2,3s que Neuville, sendo que tanto Tanak como Ogier realizaram quatro tentativas, enquanto o belga apenas três.

Kris Meeke, no segundo dos Toyota Yaris WRC, realizou o quatro tempo, a somente duas décimas de Ogier, mas sendo mais rápido que os pilotos da M-Sport Ford, Elfyn Evans e Teemu Suninen, que gastaram mais 2,7s e mais 2,8s do que Thierry Neuville.

Esapekka Lappi, no segundo Citroën C3 WRC, e Sebastien Loeb, no segundo Hundai i20 Coupé WRC, quedaram-se pelo sétimo e oitavo registos, a 3,4s e 3,8s do mais rápido, com Andreas Mikkelsen, no terceiro Hyundai, e Pontus Tidemand, no terceiro Ford a completarem o top dez.