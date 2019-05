Motores Thierry Neuville o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali de Portugal Por

Thierry Neuville pode ter-se mostrado pouco falador no habitual ‘shakedown’ do Rali de Portugal, mas esta manhã em Baltar (Paredes) foi o mais rápido.

O belga da Hyundai realizou os 4,6 km do percurso em 3m02s,1s na sua terceira passagem, batendo por uma décima Kris Meeke, no melhor dos Toyota, enquanto Teemu Suninen, da Ford, foi o terceiro mais rápido ao gastar mais quatro décimas que Neuville.

Ott Tanak, segundo no Campeonato do Mundo, realizou a quarta marca, à frente de Sebastien Loeb, no segundo dos Hyundai.

Já Sebastien Ogier, líder do ‘Mundial’, não foi além do 11º tempo, atrás dos restantes pilotos da M-Sport Ford, Elfyn Evans e Gus Greensmith, o novo ‘recruta’ da equipa de Malcolm Wilson, que se diz “nada intimidado” por ter passado do Fiesta R5 que tripulou na edição de 2018 para o Fiesta WRC que guia na prova deste ano.