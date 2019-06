Motores Thierry Neuville numa das suas “provas preferidas” Por

É um confiante Thierry Neuville que chega ao Rali da Sardena, pois dos três homens que discutem o título mundial é o colocado na posição mais favorável na estrada.

Na prova italiana do WRC o belga da Hyundai procura o seu terceiro triunfo, conseguindo no ano passado o seu mais difícil triunfo da sua carreira no ‘Mundial’, ao impor-se por sete décimas sobre Sebastien Ogier.

Com o Campeão do Mundo e Ott Tanak a passarem nas especiais de terra da Sardenha antes de si, Neuville sabe que, pelo menos na sexta-feira, pode tirar vantagem do facto do seus dois rivais ‘limparem’ a estrada.

“A Sardenha é uma das minhas provas preferidas. A prova corresponde perfeitamente ao meu estilo de pilotagem e às minhas notas. Nicolas (Gilsoul, o co-piloto) e eu sempre estivemos à vontade aqui e tivemos vários sucessos no passado. Espero que podemos juntar outro triunfo na edição deste ano”, assume o piloto belga.

Thierry Neuville está ainda assim ciente de que o desafio para este fim de semana não será fácil: “O campeonato está muito disputado e devemos ainda viver uma batalha intensa. Vamos usufruir ao máxomo de evoluir nas paisagens magníficas e em especiais muito técnicas neste rali, tudo do que gosto”.

Andrea Adamo, o chefe da equipa Hyundai espera que os resultados conseguidos pela sua equipa, e não apenas Neuville, sejam melhores do que nas duas provas anteriores. “Entramos na segunda parte da época sabendo que não nos podemos permitir a fins de semana como o que vivemos em Portugal. Conseguimos um segundo lugar mas poderíamos ter conseguido bem mais”, assevera.

O italiano não ficou nada satisfeito com o facto de Dani Sordo e Sebastien Loeb terem sofrido percalços na prova lusitana, por isso espera que na ilha do Mediterrâneo tudo corra melhor: “Teremos ocasião de mostrar do que somos capazes na Sardenha. Cabe-nos fazer o trabalho. Vamos enfrentar novas dificuldades com as condições da estrada e as temperaturas, mas estou certo que as nossas tripulações vão explorar todo seu talento para obter o melhor resultado possível”.