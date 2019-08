Motores Thierry Neuville mostra interesse em fazer provas do WTCR Por

Embora esteja focado na disputa pelo título mundial de ralis, Thierry Neuville manifestou interesse em fazer algumas provas da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

O belga da Hyundai estreou-se nas corridas de carros de turismo no evento do TCR Germany (Alemanha) vencendo a primeira corrida do fim de semana da competição em Nurburgring.

Neuville confirmou estar em negociações para poder competir num dos eventos aos comandos de um Hyundai i30 N. “Porque não?”, respondeu o belga questionado sobre a possibilidade de receber um ‘wild car’ para participar numa prova do WTCR.

Thierry Neuville admite no entanto que será complicado estrear-se numa prova do ‘Mundial’ de Carros de Turismo ainda em 2019: “Terá que ‘encaixar’ no meu calendário, e este ano não tenho muito tempo – vou estar demasiado ocupado até ao final do ano. Talvez no próximo ano possa haver uma oportunidade”.

Certo é que se o belga quiser fazer uma prova do WTCR a preparação terá de ser outra. “Se vou competir contra os mais rápidos do mundo é, definitivamente, necessário mais preparação e investigação, além das pistas e diferentes condições que se vão enfrentar. Serão necessários uns dois dias de testes. É preciso mais tempo, certamente mais do que uma semana para preparar. Num Campeonato do Mundo como aquele é preciso estarmos muito melhor preparados”, enfatiza.