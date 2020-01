Motores Thierry Neuville lidera no primeiro dia de Rali de Monte Carlo Por

Thierry Neuville assumiu o comando do Rali de Monte Carlo, primeira prova do Campeonato do Mundo da especialidade, que hoje se começou a disputar nos Alpes francesas.

Malijai Puimichel (17,4 km) e Bayon-Bréziers (25,4 km), duas novas classificativas da clássica do automobilismo internacional tiveram dois desfechos diferentes, sendo que Sebastien Ogier impôs-se na primeira e Neuville na segunda.

No primeiro troço Ogier, que se estreia em competição pela Toyota, foi 1,8s mais rápido do que o campeão do Mundo Ott Tanak, que também se estreia aos comandos de um Hyundai oficial, sendo que Elfyn Evans perdeu mais uma décima do que o estónio.

Já na segunda especial Thierry Neuville conseguiu ganhar mais de 25 segundos ao francês da Toyota e com isso passou para a frente do rali com mais de 19 segundos de vantagem, enquanto Tanak perdeu 29,7s para o belga da Hyundai e conclui esta primeira jornada no terceiro posto a mais de 25 segundos do líder.

No segundo dos Yaris WRC, Evans não conseguiu manter o elan do primeiro troço e realizou o quarto registo na segunda especial, terminando o dia em idêntica posição a somente três décimas do campeão do Mundo, enquanto Sebastien Loeb conclui esta tirada inaugural fechado o top cinco, já a mais de 51 segundos do líder.

Esapekka Lappi foi o melhor representante da M-Sport Ford, na sexta posição, depois de perder nas duas primeiras especiais da prova mais de um minuto para Thierry Neuville.

Classificação após a 2ª PE

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 26m23,5s

2º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) + 19,1s

3º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai) + 25,1s

4º Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) + 25,4s

5º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 51,0s

6º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford) + 1m07m8s

7º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Toyota) + 1m18,5s

8º Eric Camili/François Buresi (Citroën) + 1m58,6s

9º Mads Ostberg/Torsten Eriksen (Citroën) + 1m59,6s

10º Stéphane Sarrazin/Kevin Parent (Hyundai) + 2m19,6s