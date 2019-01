Motores Thierry Neuville espera que Sebastien Loeb o ajude Por

Thierry Neuville prepara-se para iniciar mais uma temporada no Campeonato do Mundo de Ralis e a expetativa é de que finalmente alcance o título. Para isso espera contar com o talento do seu novo companheiro de equipa Sebastien Loeb.

O belga da Hyundai vem de um quarto vice-campeonato, pelo que 2019 se apresenta como um ano decisivo na sua carreira, face aos seus dois rivais da época passada, Sebastien Ogier, que mudou para a Citroën, e Ott Tanak que volta a ‘atacar’ o WRC com a Toyota.

É certo que Loeb vai estar apenas em seis ralis do ‘Mundial’, a começar já pela primeira prova da época em Monte Carlo, mas mesmo assim Neuville sabe que não pode descartar qualquer ‘trunfo’ que a sua equipa lhe proporcione.

“Ainda não pensei muito no assunto. Ainda não estivemos os dois em contacto. Vamos deixar que a temporada comece. Vamos analisar. Eu espero que ele (Loeb) seja um suporte para mim, que me ajude a lutar pelo título de pilotos e que estará lá quando for necessário apoiar-nos na luta contra Ogier e os outros”, enfatiza o belga.

Thierry Neuville não tem dúvidas que o seu novo companheiro de equipa tem a capacidade para ser competitivo, e que faça a diferença no seio da Hyundai, embora não acredite que ao ponto de colocar o seu lugar em causa: “Ele vai estar à altura. Não me ocorreu dizer-lhe; ‘oh, não é preciso seres mais rápido do que eu. Penso que conheço bem o carro, que o exploro bem e que será difícil andar mais depressa”.