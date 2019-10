Motores Thierry Neuville à espera “de um fim de semana rico em surpresas” Por

Terceiro no Campeonato do Mundo de Ralis, Thierry Neuville terá de imprimir um andamento agressivo no Rali de Gales Grã-Bretanha.

Depois de um oitavo lugar na Turquia no mês passado, o belga da Hyundai – que hoje no ‘shakedown’ matinal foi o sexto mais rápido – tem de se exceder em terras de sua majestade se quiser manter-se na corrida ao título.

Neuville chega à prova britânica a 13 pontos de Sebastien Ogier e a 30 do líder do ‘Mundial’, Ott Tanak, quando faltam apenas três provas para a temporada terminar.

Se o belga conseguiu subir ao pódio por três vezes no País de Gales em sete participações, nunca se conseguiu impor nas escorregadias especiais brotânicas. Uma vitória este fim de semana será pois precioso para o piloto da Hyundai.

Thierry Neuville está consciente da árdua tarefa que tem pela frente: “O Rali de Gales Grã-Bretanha é um dos ralis mais húmidos do calendário. Deverá esperar-nos um fim de semana rico em surpresas. É verdadeiramente uma prova escorregadia, mas que eu aprecio”.

“Já foi ao pódio por algumas ocasiões e espero fazer o mesmo este ano. As especiais oferecem um ritmo muito rápido e para além disso teremos de enfrentar a noite, que junta algo mais à atmosfera que aqui se vive”, sublinha o belga.

O terceiro colocado do ‘Mundial’ refere também a exigência do percurso, mas não se mostra intimidado: “As estradas são exigentes, com etapas longas, mas é por tudo isso que também Gales Grã-Bretanha é conhecido e sinto preparado para o desafio”.

Na prova britânica a Hyundai alinhará também com Andreas Mikkelsen e Craig Breen, considerados mais predispostos neste tipo de terreno do Dani Sordo. No campeonato de construtores a equipa liderada por Andrea Adamo lidera, possuindo 19 pontos de vantagem sobre a Toyota.

O Rali de Gales Grã-Bretanha inicia-se hoje com uma super especial, em Dayinsure Oulton Park, para prosseguir nos três próximos dias com mais 21 troços cronometrados, perfazendo 309 quilómetros.